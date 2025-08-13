PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-COE: Olfen, Alleeweg/ Schwarzer VW Polo beschädigt

Coesfeld (ots)

Am Alleeweg hat ein unbekannter Autofahrer am Dienstag (12.08.25) einen schwarzen VW Polo beschädigt. Zwischen 19 Uhr und 21.30 Uhr stand dieser in einer Parkbucht am Naturpark. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

