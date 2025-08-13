POL-COE: Olfen, Alleeweg/ Schwarzer VW Polo beschädigt
Coesfeld (ots)
Am Alleeweg hat ein unbekannter Autofahrer am Dienstag (12.08.25) einen schwarzen VW Polo beschädigt. Zwischen 19 Uhr und 21.30 Uhr stand dieser in einer Parkbucht am Naturpark. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.
