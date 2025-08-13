POL-COE: Lüdinghausen, Kapitalweg/ Schwarzer VW Golf beschädigt
Coesfeld (ots)
Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstag (12.08.25) einen schwarzen VW Golf am Kapitelweg beschädigt. Zwischen 21.20 Uhr und 21.35 Uhr liegt die Unfallzeit. Der Verursacher kümmerte sich nicht um seine Anschlusspflichten. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.
