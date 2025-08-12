PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, K13
Autofahrer kollidiert mit einem Verkehrszeichen und flüchtet

Coesfeld (ots)

Ein 61-jähriger Autofahrer aus Billerbeck befuhr am 11.08.2025, gegen 17.00 Uhr, die L580 in Billerbeck (FR Darfeld). Im Kreuzungsbereich L580/K13 wollte er nach rechts auf die K13 abbiegen. Dabei kam er im Kurvenbereich von der Spur ab und geriet links auf die dortige Verkehrsinsel. Dort kollidiert er am Ende der Verkehrsinsel mit einem Verkehrszeichen und es kommt zum Unfall bei dem Sachschaden am Fahrzeug und am Verkehrszeichen entstand. Ohne den Unfall zu melden oder sich um seine Pflichten als Unfallverursacher zu kümmern, setzte er seine Fahrt fort und und flüchtete von der Unfallstelle. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Unfall und meldete diesen der Polizei.

Diese suchte den flüchtigen Unfallfahrer auf. Der 61-Jährige gab der Polizei gegenüber zu den Unfall verursacht zu haben und aufgrund von körperlichen Mängel nicht verkehrstüchtig zu sein. Nach dem Unfall habe er zu Hause ein Bier getrunken. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab zudem einen Wert von ca. 0,5 Promille.

Um herauszufinden, ob der Billerbecker tatsächlich erst nach dem Unfall Alkohol konsumiert hatte, wurden ihm auf der Polizeiwache in Coesfeld zwei Blutproben entnommen.

Der Führerschein des Beschuldigten wurde nach dessen Widerspruch beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren leiteten die Beamten ein.

