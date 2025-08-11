POL-COE: Havixbeck, Am Schlautbach/ Einbruch in Gartenhütte

Coesfeld (ots) - Ein unbekannter Mann hat am Sonntag (10.08.25) ein Auto an der Münsterstraße angezündet. Dieses stand in einem Hinterhof. Gegen 9.45 Uhr zeichnete eine Kamera auf, wie der Unbekannte sich hinter das Fahrzeug hockte und dieses kurz darauf zu Rauchen begann. Das hintere Kennzeichen sowie Teile der Stoßstange schmolzen durch das Feuer. Der Täter flüchtete in Richtung Münsterstraße. Die Person kann ...

