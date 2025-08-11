PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Am Schlautbach/ Einbruch in Gartenhütte

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind in die Gartenhütte eines Kindergartens an der Straße Am Schlautbach eingebrochen. Zwischen 9 Uhr am Mittwoch (06.08.25) und 6.45 Uhr am Montag (11.08.25) zerschlugen die Täter die Scheiben. Angaben über mögliches Diebesgut liegen nicht vor. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 13:25

    POL-COE: Coesfeld, Seminarstraße/ Einbruch in das Heriburg Gymnasium

    Coesfeld (ots) - Unbekannte sind in das Heriburg Gymnasium eingebrochen. Zwischen 14 Uhr am Freitag (08.08.25) und 7 Uhr am Montag (11.08.25) liegt die Tatzeit. Angaben über Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 11:38

    POL-COE: Dülmen, Münsterstraße/ Auto angezündet

    Coesfeld (ots) - Ein unbekannter Mann hat am Sonntag (10.08.25) ein Auto an der Münsterstraße angezündet. Dieses stand in einem Hinterhof. Gegen 9.45 Uhr zeichnete eine Kamera auf, wie der Unbekannte sich hinter das Fahrzeug hockte und dieses kurz darauf zu Rauchen begann. Das hintere Kennzeichen sowie Teile der Stoßstange schmolzen durch das Feuer. Der Täter flüchtete in Richtung Münsterstraße. Die Person kann ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 10:26

    POL-COE: Dülmen, Ostdamm/ Einbruch

    Coesfeld (ots) - Am Ostdamm sind Unbekannte in eine Wohnung eingebrochen. Zwischen 19 Uhr am Donnerstag (07.08.25) und 6 Uhr am Freitag (08.08.25) öffneten die Täter gewaltsam eine Tür und entwendeten Bargeld. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren