POL-COE: Havixbeck, Am Schlautbach/ Einbruch in Gartenhütte
Coesfeld (ots)
Unbekannte sind in die Gartenhütte eines Kindergartens an der Straße Am Schlautbach eingebrochen. Zwischen 9 Uhr am Mittwoch (06.08.25) und 6.45 Uhr am Montag (11.08.25) zerschlugen die Täter die Scheiben. Angaben über mögliches Diebesgut liegen nicht vor. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.
