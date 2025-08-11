POL-COE: Coesfeld, Seminarstraße/ Einbruch in das Heriburg Gymnasium
Coesfeld (ots)
Unbekannte sind in das Heriburg Gymnasium eingebrochen. Zwischen 14 Uhr am Freitag (08.08.25) und 7 Uhr am Montag (11.08.25) liegt die Tatzeit. Angaben über Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
Pressestelle
Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell