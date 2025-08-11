PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Münsterstraße/ Auto angezündet

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Sonntag (10.08.25) ein Auto an der Münsterstraße angezündet. Dieses stand in einem Hinterhof. Gegen 9.45 Uhr zeichnete eine Kamera auf, wie der Unbekannte sich hinter das Fahrzeug hockte und dieses kurz darauf zu Rauchen begann. Das hintere Kennzeichen sowie Teile der Stoßstange schmolzen durch das Feuer. Der Täter flüchtete in Richtung Münsterstraße.

Die Person kann wie folgt beschrieben werden:

   - männlich
   - 1,80 - 1,90 Meter groß
   - 16 - 19 Jahre alt
   - schlanke Statur
   - schwarzer Kapuzenpullover
   - dunkle Hose
   - Sonnenbrille

Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

