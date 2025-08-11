Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Börnste/ Auto in einen Teich gefahren

Coesfeld (ots)

Zwei Männer aus Dülmen haben sich gegenseitig beschuldigt, am Sonntag (10.08.25) ein Auto Rückwärts in einen Teich in Börnste gefahren zu haben. Gegen 18 Uhr beobachteten Zeugen einen Mann, wie er im Anschluss aus dem Fahrzeug ausstieg und zunächst flüchtete. Einen der beiden traf die Polizei vor Ort an, der zweite kehrte kurz darauf zurück. Beide waren alkoholisiert und behaupteten, dass der jeweils andere gefahren sei. Beide Männer mussten mit zur Wache, wo ihnen eine Blutprobe entnommen wurde. Einer der Dülmener ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, den Führerschein des anderen stellte Polizisten sicher. Wer nun das Auto in den Teich fuhr, ermittelt die Polizei aktuell.

