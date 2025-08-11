PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Börnste/ Auto in einen Teich gefahren

POL-COE: Dülmen, Börnste/ Auto in einen Teich gefahren
  • Bild-Infos
  • Download

Coesfeld (ots)

Zwei Männer aus Dülmen haben sich gegenseitig beschuldigt, am Sonntag (10.08.25) ein Auto Rückwärts in einen Teich in Börnste gefahren zu haben. Gegen 18 Uhr beobachteten Zeugen einen Mann, wie er im Anschluss aus dem Fahrzeug ausstieg und zunächst flüchtete. Einen der beiden traf die Polizei vor Ort an, der zweite kehrte kurz darauf zurück. Beide waren alkoholisiert und behaupteten, dass der jeweils andere gefahren sei. Beide Männer mussten mit zur Wache, wo ihnen eine Blutprobe entnommen wurde. Einer der Dülmener ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, den Führerschein des anderen stellte Polizisten sicher. Wer nun das Auto in den Teich fuhr, ermittelt die Polizei aktuell.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 09:56

    POL-COE: Lüdinghausen, Vossweg / Einbrecher hebeln an der Kellertür

    Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter versuchten am 08.08.2025, in der Zeit von 14.00 Uhr bis 14.35 Uhr, in ein Einfamilienhaus auf dem Vossweg in Lüdinghausen einzubrechen. Hierzu hebelten sie an der Kellertür, gelangten jedoch augenscheinlich nicht ins Innere des Hauses. Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 09:38

    POL-COE: Lüdinghausen, Flörsel/ Versuchter Wohnungseinbruch

    Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter versuchten in ein Einfamilienhaus in Lüdinghausen auf der Straße Flörsel einzubrechen. Hierzu hebelten sie an einem Fenster. Den genauen Tatzeitraum kann man nicht genau eingrenzen. Der Einbruchsversuch kann dementsprechend in den letzten vier Wochen erfolgt sein. Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 09:24

    POL-COE: Dülmen, Welte/ Motorradfahrer und Auto zusammengestoßen

    Coesfeld (ots) - Ein 72-jähriger Motorradfahrer aus Münster und ein Auto sind am Freitag (08.08.25) in Welte zusammengestoßen. Gegen 13.30 Uhr wollte eine 44-jährige Autofahrerin aus Dülmen in einen Kreuzungsbereich eines Wirtschaftsweges einfahren. Dabei kam es zur Kollision mit dem von rechts kommenden Münsteraner. Dieser erlitt lebensgefährliche Verletzungen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren