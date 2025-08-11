PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Welte/ Motorradfahrer und Auto zusammengestoßen

Coesfeld (ots)

Ein 72-jähriger Motorradfahrer aus Münster und ein Auto sind am Freitag (08.08.25) in Welte zusammengestoßen. Gegen 13.30 Uhr wollte eine 44-jährige Autofahrerin aus Dülmen in einen Kreuzungsbereich eines Wirtschaftsweges einfahren. Dabei kam es zur Kollision mit dem von rechts kommenden Münsteraner. Dieser erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Die Dülmenerin und ihre 63-jährige Mitfahrerin wurden ebenfalls verletzt. Alle kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Ein Unfallaufnahme-Team aus Recklinghausen unterstütze bei der Spurensicherung.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

