Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Welte/ Motorradfahrer und Auto zusammengestoßen

Coesfeld (ots)

Ein 72-jähriger Motorradfahrer aus Münster und ein Auto sind am Freitag (08.08.25) in Welte zusammengestoßen. Gegen 13.30 Uhr wollte eine 44-jährige Autofahrerin aus Dülmen in einen Kreuzungsbereich eines Wirtschaftsweges einfahren. Dabei kam es zur Kollision mit dem von rechts kommenden Münsteraner. Dieser erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Die Dülmenerin und ihre 63-jährige Mitfahrerin wurden ebenfalls verletzt. Alle kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Ein Unfallaufnahme-Team aus Recklinghausen unterstütze bei der Spurensicherung.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell