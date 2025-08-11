Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, L577/ Alkoholisiert Auto gefahren

Coesfeld (ots)

Unter Alkoholeinfluss stand ein 43-jähriger Autofahrer aus Billerbeck am Samstag (09.08.25). Gegen 22.20 Uhr stoppte eine Streifenwagenbesatzung den Mann an der L577, weil er deutlich zu schnell in Billerbeck unterwegs war. Ein freiwilliger Alkoholtest verlief mit über 1,7 Promille positiv. Er musste mit zur Wache, wo ihm eine Ärztin eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten untersagten dem Billerbecker die Weiterfahrt, beschlagnahmten seinen Führerschein und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

