POL-COE: Ascheberg, Lüdinghauser Straße/ Alkoholisiert in der Probezeit

Ein 22-jähriger Autofahrer aus Selm war trotz seiner Probezeit alkoholisiert, obwohl in dieser Phase O,O Promille gilt. Doch war das noch nicht alles. Eine Streifenwagenbesatzung stoppte den Selmer gegen 1.20 Uhr am Samstag (09.08.25) an der Lüdinghauser Straße in Ascheberg im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholvortest verlief mit 0,2 Promille positiv. Der freiwillig durchgeführte Drogentest ergab ein positives Ergebnis auf Cannabis. Der 22-Jährige musste mit zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten untersagten dem Selmer die Weiterfahrt und leiteten ein Verfahren gegen ihn ein.

