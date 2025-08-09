Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, B 474

B 525, Pkw übersieht Schwertransport, Verkehrsunfall mit Flucht

Coesfeld (ots)

Am 09.08.2025 gegen 00:30 Uhr befuhr ein genehmigter Schwertransport mit Begleitfahrzeug die B 474 in Richtung Coesfeld - beladen mit einem Windflügel. In Höhe der Kreuzung B 474 / B 525 beabsichtigte der Schwertransport die Fahrt geradeaus bei Grünlicht in Richtung Konrad-Adenauer-Ring fortzusetzen. Aus Richtung Nottuln (B 525) nähert sich zur gleichen Zeit ein dunkler Pkw und fährt unvermittelt unter dem Windflügel drunter durch. Anschließend flüchtet der Pkw weiter über die B 525 in Fahrtrichtung Gescher. Am Windflügel konnten Schleifspuren festgestellt werden. Die genaue Schadenshöhe muss noch ermittelt werden. Am Fahrzeug des Schwertransport entstand kein Schaden. Ein Hubschrauber wurde zur Unterstützung angefordert. Der flüchtige Pkw konnte nicht aufgefunden werden. Der Schwertransport setzte nach der Unfallaufnahme seine Fahrt fort.

Beschreibung flüchtiger Pkw:

vermutlich VW Golf, Farbe schwarz, Kennzeichen unbekannt Beschädigungen im Bereich der Windschutzscheibe und Fahrzeugdach; verbogene Antenne

Die Polizei Coesfeld bittet um Hinweise unter 02541-140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell