Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Alleeweg

Mädchen bricht sich den Arm beim Zusammenstoß mit Radfahrer

Coesfeld (ots)

Ein 16-jähriger Radfahrer aus Recklinghausen fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf seinem Fahrrad den Fuß- und Radweg auf dem Alleeweg in Höhe des Olfener Freibads. Ihm entgegen kam ein 10-jähriges Mädchen aus Castrop-Rauxel. Während er ihr ausweichen wollte, tat diese dasselbe und es kam zu einem Zusammenstoß. Die 10-jährige erlitt dabei einen Knochenbruch an ihrem Arm und ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Der Vater war bereits vor Ort und kümmerte sich zudem um seine Tochter. Der 16-jährige Radfahrer verblieb unverletzt.

