Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, L581

Trunkenheitsfahrt gestoppt

Coesfeld (ots)

Aufmerksame Zeugen meldeten am gestrigen Abend (07.08.2025, gegen 18.45 Uhr) einen Autofahrer bei der Polizei, weil dieser starke Schlangenlinien fuhr. Die Polizei konnte ihn auf der Rekener Straße in Coesfeld anhalten und kontrollieren. Der 35-jährige Autofahrer aus Coesfeld verhielt sich gegenüber der Polizei unkooperativ. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. drei Promille.

Im weiteren Verlauf sperrte er sich gegen die Fahrt zur Wache zwecks Blutprobenentnahme und leistete aktiv Widerstand. Ihm wurden Handschellen angelegt, und auf der Polizeiwache in Coesfeld entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, weil er diesen nicht freiwillig herausgeben wollte. Auch auf der Wache bedrohte er die Polizisten weiterhin, blieb unkooperativ und uneinsichtig. Zur Verhinderung einer erneuten Trunkenheitsfahrt wurde sein Autoschlüssel sichergestellt.

Die Beamten erstatten Anzeige gegen den 35-Jährigen wegen Widerstands und Bedrohung.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell