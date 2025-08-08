PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, L581
Trunkenheitsfahrt gestoppt

Coesfeld (ots)

Aufmerksame Zeugen meldeten am gestrigen Abend (07.08.2025, gegen 18.45 Uhr) einen Autofahrer bei der Polizei, weil dieser starke Schlangenlinien fuhr. Die Polizei konnte ihn auf der Rekener Straße in Coesfeld anhalten und kontrollieren. Der 35-jährige Autofahrer aus Coesfeld verhielt sich gegenüber der Polizei unkooperativ. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. drei Promille.

Im weiteren Verlauf sperrte er sich gegen die Fahrt zur Wache zwecks Blutprobenentnahme und leistete aktiv Widerstand. Ihm wurden Handschellen angelegt, und auf der Polizeiwache in Coesfeld entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, weil er diesen nicht freiwillig herausgeben wollte. Auch auf der Wache bedrohte er die Polizisten weiterhin, blieb unkooperativ und uneinsichtig. Zur Verhinderung einer erneuten Trunkenheitsfahrt wurde sein Autoschlüssel sichergestellt.

Die Beamten erstatten Anzeige gegen den 35-Jährigen wegen Widerstands und Bedrohung.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2025 – 15:06

    POL-COE: Senden, Ottmarsbocholt, Davertweg/ Einbruch ins Pfarrheim

    Coesfeld (ots) - Durch Aufhebeln eines Fensters sind Unbekannte in das Pfarrheim in Ottmarsbocholt eingebrochen. Angaben zum möglichen Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Die Tatzeit liegt zwischen 17.30 Uhr am Mittwoch (06.08.25) und 9 Uhr am Donnerstag (07.08.25). Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 13:15

    POL-COE: Dülmen, Buldern, Gewerbestraße/ Hallenfenster eingeschlagen

    Coesfeld (ots) - Unbekannte haben an der Mehrzweckhalle in Buldern zum wiederholten Male zwei Scheiben eingeschlagen. Die Tatzeit liegt zwischen 21.30 Uhr am Mittwoch (06.08.25) und 8 Uhr am Donnerstag (07.08.25). Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren