Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Bilholtstraße

Einbruch in Netto-Markt - Täter schlagen Zeugen und flüchten mit der Beute

Coesfeld (ots)

Zwei unbekannte Täter brachen in der vergangenen Nacht (07.08.2025, gegen 02.55 Uhr) in den Netto-Markt auf der Bilholtstraße in Olfen ein. Hierzu schoben sie gewaltsam ein Rolltor nach oben und hebelten an der Eingangstür. Dadurch lösten sie den Alarm aus. Ein 54-jähriger Anwohner schaute daraufhin nach dem Rechten und ertappte zwei Täter auf frischer Tat, wie sie gerade Zigaretten entwendeten. Einer der Täter schlug ihm daraufhin mit der Faust ins Gesicht. Im Anschluss flüchteten die Täter zunächst fußläufig in Richtung "Alte Fahrt" und stiegen in ein dort wartendes Auto. Sie flüchteten in Richtung Selmer Straße.

Beide Täter waren etwa 1,80m groß, sprachen Deutsch mit ausländischem Akzent und trugen schwarze Kleidung sowie Sturmhauben. Ein Täter führte einen Hammer mit sich sowie eine Mülltüte für die Tatbeute.

Hinweise bitte an die Polizei in Olfen unter 02591-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell