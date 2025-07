POL-MA: Mannheim: 50-jähriger Mann bei einer Auseinandersetzung mit Pfefferspray attackiert - Zeugen gesucht

Wiesloch / Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 01:00 Uhr kam es auf der Roter Straße in Wiesloch-Frauenweiler zu einem Unfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Ein 55-jähriger Pedelec-Fahrer befuhr die Roter Straße in Richtung der B3. Während des Abbiegevorgangs in einen ...

mehr