Rhein-Neckar-Kreis: Kollision mit Wildscheinen - Pkw beschädigt

St. Leon-Rot / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am gestrigen Freitag gegen 23.30 Uhr kam es auf der K4152 zwischen Kirrlach und St. Leon-Rot zu einem Wildunfall, bei dem ein Pkw beschädigt wurde. Ein 47-jähriger BMW-Fahrer befuhr die K4152 aus Kirrlach kommend in Richtung St. Leon-Rot, als plötzlich mehrere Frischlinge von rechts nach links die Fahrbahn kreuzten. Der BMW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte nach eigener Aussage mit mindestens zwei Tieren. Ein Frischling verendete noch an der Unfallstelle, die übrigen Tiere flüchteten zurück in den angrenzenden Wald. Am Fahrzeug entstand lediglich geringer Sachschaden in Höhe von ca. 400,- Euro. Der Fahrzeuglenker blieb glücklicherweise unverletzt. Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte des Polizeireviers Wiesloch.

