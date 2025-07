Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim

Rhein-Neckar-Kreis: Pkw kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich - PM Nr.2

Schriesheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichet kam es gegen 17:30 Uhr zu einem Unfall auf der K4122 zwischen Altenbach und Vorderheubach. Eine 79-jährige Dame kam mit ihrem Pkw VW Polo aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hoch und kam dann im Anschluss auf dem Fahrzeugdach auf der Fahrbahn zum Liegen. Die Fahrerin musste durch die Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug geborgen werden. Sie wurde durch den Unfall schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und wurde mittels Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, es musste mittels einer Fachfirma angeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die K4122 im Bereich des Kohlhofes bis ca. 18:50 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Ab dann konnte der Verkehr an der Unfallstelle einseitig vorbeigeleitet werden. Die Verkehrssperrungen konnten gegen 19:30 Uhr komplett aufgehoben werden. Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell