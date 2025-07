Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 23:15 Uhr betraten zwei bislang unbekannte Täter über ein offenstehendes Fenster die Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Turmgasse. Während einer der Täter den 73-jährigen Bewohner mit einer Waffe bedrohte, durchsuchte der zweite Täter die Wohnung nach Bargeld und ...

mehr