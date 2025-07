Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: 73-Jähriger in Wohnung ausgeraubt - Zeugen gesucht

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 23:15 Uhr betraten zwei bislang unbekannte Täter über ein offenstehendes Fenster die Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Turmgasse. Während einer der Täter den 73-jährigen Bewohner mit einer Waffe bedrohte, durchsuchte der zweite Täter die Wohnung nach Bargeld und Wertgegenständen. Gegen 23:30 Uhr verließen die beiden Männer samt Beute das Wohnanwesen in unbekannte Richtung. Der bislang bekannte Raubschaden beläuft sich auf etwa 350 Euro.

Die beiden männlichen Täter konnten durch den Geschädigten wie folgt beschrieben werden:

- ungefähr 175-180 cm groß, - dunkel gekleidet, - dunkel maskiert, - sprachen gebrochen Deutsch.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen wegen schweren Raubes aufgenommen.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall mitteilen können oder denen im Zeitraum der Tat verdächtige Personen im Bereich der Turmgasse aufgefallen sind, werden gebeten, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu wenden.

