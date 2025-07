Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: 9-jährige Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt - Verursacher flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend im Stadtteil Bergheim wurde eine 9-jährige Fahrradfahrerin verletzt.

Das Mädchen war kurz vor 18 Uhr mit ihrer Mutter auf dem Fahrrad in der Vangerowstraße in Richtung Vossstraße unterwegs. Beide fuhren hintereinander am rechten Fahrbahnrand. Dabei streifte das Mädchen ein Fahrrad, das an ein Geländer angeschlossen war und stürzte auf die Fahrbahn. Ein nachfolgender Fahrradfahrer fuhr anschließend über den Arm des gestürzten Mädchens. Er hielt kurz an und erkundigte sich über den Unfall, fuhr dann aber einfach weiter.

Das Mädchen erlitt durch den Unfall eine Kopfplatzwunde und einen Unterarmbruch. Die 9-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo ihre Verletzungen behandelt wurden.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- Mitte 20 Jahre alt - Ca. 185 cm groß - Helle, etwas längere Haare - Soll ein sogenanntes VRN-Bike genutzt haben

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum unbekannten Fahrradfahrer geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Heidelberg, Tel.: 0621/174-4111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell