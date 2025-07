Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis - Raub auf Bahnsteig 1

Mannheim (ots)

Am späten Donnerstagabend gegen 23 Uhr wurde ein 38-Jähriger auf dem Gleis 1 des Bahnhofs Hemsbach von zwei ihm unbekannten Männern angegriffen. Die beiden Tatverdächtigen schlugen zunächst gezielt gegen den Kopf des Geschädigten. Anschließend stießen sie ihn von der Bahnsteigkante in das Gleisbett. Die Täter sprangen ebenfalls in Gleisbett, schlugen und traten dort weiter auf den 38-Jährigen ein. Einer der beiden Tatverdächtigen entriss dem Geschädigten die Armbanduhr vom Handgelenk. Danach flüchteten die beiden 19- und 22-Jährigen mit einem Auto in Richtung Beethovenstraße. Hier wurden sie von einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Weinheim gestoppt und einer Kontrolle unterzogen. Dabei wurde die geraubte Armbanduhr im Fahrzeug durch die eingesetzten Kräfte aufgefunden. Die beiden Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und zum zuständigen Polizeirevier nach Weinheim verbracht. Von dort wurden sie nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wieder entlassen. Die weitere Sachbearbeitung erfolgt durch das Kriminalkommissariat Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell