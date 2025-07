Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch

Rhein-Neckar-Kreis: Fahrradfahrer vs. Fahrradfahrer - zwei Personen leicht verletzt

Wiesloch / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 01:00 Uhr kam es auf der Roter Straße in Wiesloch-Frauenweiler zu einem Unfall zwischen zwei Fahrradfahrern.

Ein 55-jähriger Pedelec-Fahrer befuhr die Roter Straße in Richtung der B3. Während des Abbiegevorgangs in einen angrenzenden Feldweg kam es zu einer Kollision mit einem weiteren, 38-jährigen Fahrradfahrer. Durch den Zusammenprall zogen sich beide am Unfall beteiligten Personen leichte Verletzungen zu. Nach erster medizinischer Versorgung am Unfallort wurden beide Personen mit jeweils einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen konnte bei beiden Beteiligten deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Nach zwei freiwillig durchgeführten Atemalkoholtests wurde jeweils ein Promillewert von 0,92 und 1,36 festgestellt. Sowohl dem 55-Jährigen als auch dem 38-Jährigen wurde in der Folge eine Blutprobe entnommen.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Wiesloch.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell