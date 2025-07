POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Verkehrsunfallflucht nach riskantem Fahrmanöver - Polizei ermittelt gegen Fahrer

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Der Einsatz zur Vermisstensuche ist beendet, die Person konnte durch den Polizeihubschrauber lokalisiert und wohlbehalten durch Polizeikräfte am Boden in Obhut genommen werden. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim Führungs- und Lagezentrum Max Koch Telefon: 0621 ...

mehr