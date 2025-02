POL-WI: Kellerbrand +++ Bargeld geraubt +++ Abgestellten E-Roller gestohlen +++ Sachbeschädigung an Hochschule +++ Zerstochene Autoreifen

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

1. Kellerbrand,

Wiesbaden-Biebrich, Semmelweisstraße, Montag, 03.02.2025, 21:50 Uhr

(am)Am Montagabend brannte in Wiesbaden ein Keller eines Mehrfamilienhauses. Ein Unbekannter entzündete in einem Kellerverschlag des Hauses Unrat und eine Holzpalette. Gegen 21:50 Uhr bemerkte eine Anwohnerin die Rauchentwicklung und verständigte die Feuerwehr. Diese konnte den Brand zeitnah löschen. Eine Gefahr für die Bewohner bestand nach Angaben der Feuerwehr nicht. Durch die Verrußung des Kellerbereichs entstand ein Schaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

2. Bargeld geraubt,

Wiesbaden-Kastel, Marie-Juchacz-Straße, Montag, 03.02.2025, 14:20 Uhr

(am)Ein Unbekannter raubte am Montagmittag einen 12-Jährigen in Wiesbaden Bargeld und flüchtete. Das Kind begegnete gegen 14:20 Uhr einem Jugendlichen in der "Marie-Juchacz-Straße". Dieser schubste den 12-Jährigen und schlug ihn, sodass sich der Junge leicht verletzt. Der Täter stahl Geld aus seinem Portemonnaie und rannte davon. Während der 12-Jährige den Räuber verfolgte, drohte dieser ihm erneut Gewalt an. Der Junge brach daraufhin die Verfolgung ab. Der Räuber wurde als 14 Jahre alt, ungefähr 1,77 Meter groß und dünn beschrieben. Markant sei der "Topfschnitt" seiner schwarzen Haare gewesen. Weiter sei ein leichter Schnurrbart und eine Narbe oder Wunde im Kinnbereich auffällig gewesen. Er war mit einer blauen Jeans, weißen Schuhen und einem weißen "Hoodie" bekleidet gewesen. Das Haus des Jugendrechts in Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

3. Abgestellten E-Roller gestohlen,

Wiesbaden-Westend, Scharnhorststraße, Sonntag, 02.02.2025, 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr

(am)Am Sonntagmittag stahl ein unbekannter Täter einen E-Roller in Wiesbaden. Der Besitzer hatte seinen Roller in der Scharnhorststraße im Bereich der Hausnummer 19 im Zeitraum von 12:00 bis 13:00 abgestellt. Dieser war mit einem separaten Schloss gesichert. Die Täter durchschnitten dieses und entwendeten das schwarze Elektrokleinstfahrzeug des Herstellers "Changzhou Ni", bevor sie unerkannt flüchteten. An dem E-Roller war zuletzt das Versicherungskennzeichen "260OET" angebracht. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Hinweise auf die Tat oder die Täter werden von dem 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-2540 entgegengenommen.

4. Sachbeschädigung an Hochschule,

Wiesbaden-Westend, Bleichstraße, Freitag, 31.01.2025, 12:00 Uhr bis Sonntag, 02.02.2025, 14.40 Uhr

(am)Am vergangenen Wochenende verursachten Unbekannte einen Schaden an einer Hochschule in Wiesbaden. In der Zeit von Freitag, 12:00 Uhr bis Sonntag, 14:40 Uhr beschädigten Vandalen eine Fensterscheibe der Schule in der Bleichstraße auf unbekannte Weise. Sie konnten unerkannt flüchten. Der Schaden wird auf etwa 300 Euro beziffert. Wer Hinweise auf die Tat oder die Täter geben kann, wird gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

5. Zerstochene Autoreifen,

Wiesbaden, Neufeldstraße, Mittwoch, 29.01.2025, 14:00 Uhr bis Montag, 03.02.2025, 09:50 Uhr

(am)Unbekannte zerstachen in Wiesbaden in den letzten Tagen die Reifen an mehreren Fahrzeugen. Im Zeitraum vom Mittwoch, 29.01.2025, 14:00 Uhr bis Montag, 03.02.2025, 09:50 Uhr wurden in Wiesbaden-Klarenthal in der "Geschwister-Scholl-Straße" in Höhe der Hausnummer 2 zwei Fahrzeuge beschädigt. An beiden Fahrzeugen, einem grauen Opel Corsa sowie an einem weißen VW Golf, wurden je zwei der vier Reifen mit einem bislang unbekanntem Tatwerkzeug durchbohrt. Der Schaden beläuft sich in den beiden Fällen auf circa 600 Euro. Das 3. Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-2340 um Hinweise. Ein weiteres Fahrzeug wurde in der Nacht auf Montag in Wiesbaden-Medenbach in der "Neufeldstraße" im Bereich der Hausnummer 20 angegangen. Hier wurden drei der vier Reifen eines weißen Peugeot Boxer mit unbekanntem Tatwerkzeug zerstochen. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntagabend, 23:00 Uhr und Montagmorgen, 09:00 Uhr. Lediglich der hintere rechte Reifen blieb unversehrt. Hierdurch entstand ein Sachschaden von circa 300 Euro. Hinweise in diesem Fall nimmt das 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-2440 entgegen.

