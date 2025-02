Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Mit Böller beworfen +++ Einbrecher scheitern +++ E-Bikes aus Keller entwendet +++ Versuchter Diebstahl aus Pkw +++ Pkw zerkratzt +++

Wiesbaden (ots)

1. Mit Böller beworfen,

Wiesbaden, Mainz-Kostheim, Hauptstraße/Kilianstraße, Samstag, 01.02.2025, 0.25 Uhr

(mb)Drei Unbekannte gerieten am frühen Samstagmorgen mit einem Anwohner in Wiesbaden in Streit und warfen einen Böller. Als der 36-jährige Wiesbadener aus dem Fenster seiner Wohnung in der Hauptstraße in Richtung des Pkw-Parkplatzes in der angrenzenden Kilianstraße schaute, erkannte dieser eine dreiköpfige Personengruppe, die zwischen den dort abgestellten Fahrzeugen stand. Nachdem von der Gruppe verbale Provokationen gegen den 36-Jährigen ausgegangen waren, schleuderte ein Täter einen pyrotechnischen Gegenstand in Richtung des Anwohners. Der Gegenstand detonierte vor dem Fenster. Verletzt wurde der Wiesbadener nicht. Die Gruppe flüchtete im Anschluss in die gegenüberliegende Burgstraße. Die Unbekannten waren zwischen 19 und 24 Jahre alt, zwischen 1,75 m und 1.90 m groß und schlank. Der Größte der Dreien trug eine weiße Daunenjacke und hatte einen Vollbart. Wer Hinweise auf die Tat oder die Täter geben kann, wird gebeten, sich mit dem Haus des Jugendrechts in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

2. Einbrecher scheitern,

Wiesbaden-Biebrich, Rathausstraße, Freitag, 31.01.2025, 20.30 Uhr bis Samstag, 01.02.2025, 19 Uhr

(mb)Zwischen Freitag- und Samstagabend wurde in Wiesbaden ein Massagesalon von Einbrechern heimgesucht.

Die Täter traten im Hinterhof des Gebäudes in der Rathausstraße an die dortige Terrassentür heran und versuchten, diese aufzuhebeln. Als die Tür den Versuchen stand hielt, ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und entkamen unerkannt. Der Sachschaden wird auf etwa 300 Euro beziffert.

Wer verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Tatortes gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

3. E-Bikes aus Keller entwendet,

Wiesbaden, Parkstraße, Donnerstag, 30.01.2025, 19.15 Uhr bis Samstag, 01.02.2025, 13.45 Uhr

(mb)Unbekannte entwendeten zwischen Donnerstagabend und Samstagmittag drei Pedelecs aus einem Kellerabteil in Wiesbaden. Die Täter betraten das Mehrfamilienhaus in der Parkstraße über die Tiefgarage und brachen ein Kellerabteil auf. Hieraus entwendeten sie anschließend drei E-Bikes im Gesamtwert von circa 9.000 Euro. Bevor die Langfinger mit ihrer Beute das Objekt verließen, versuchten sie noch weitere Türen aufzuhebeln, scheiterten aber. Der an den Türen hinterlassene Sachschaden beträgt etwa 900 Euro. Hinweise auf die Tat oder die Täter werden von dem 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-2440 entgegengenommen.

4. Versuchter Diebstahl aus Pkw,

Wiesbaden-Dotzheim, Aunelstraße, Freitag, 31.01.2025, 15.05 Uhr

(mb)Am Freitagmittag wurden drei jugendliche Täter in Wiesbaden bei dem Versuch, etwas aus einem Pkw zu stehlen, beobachtet. Gegen 15.05 Uhr hielt sich eine dreiköpfige Personengruppe an einem blauen VW Transporter, der in der Aunelstraße in Höhe der Hausnummer 50 abgestellt war, auf. Ein Jugendlicher stieg sogar in das Fahrzeug. Als die Jungs durch den Fahrzeugbesitzer angesprochen wurden, ergriffen diese ohne Diebesgut die Flucht. Die Drei waren zwischen 14 und 17 Jahren und zwischen 1,60 m und 1,70 m groß. Während einer der Gruppe kurze, dunkle Haare hatte und eine dunkle Mütze sowie ein dunkles Oberteil mit Kapuze trug, hatte ein anderer dunkle, schulterlange Haare und führte eine große Einkaufstasche sowie eine Herrenumhängetasche mit. Der Dritte im Bunde hatte schwarze Haare mit Seitenscheitel, war dunkel gekleidet und hatte ebenfalls eine Herrenumhängetasche dabei. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit dem Haus des Jugendrechts in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

5. Pkw zerkratzt,

Wiesbaden, Mainz-Kostheim, Uthmannstraße, Samstag, 01.02.2025, 18.20 Uhr bis 18.30 Uhr

(mb)Ein Unbekannter hat am Samstagabend in Wiesbaden ein Fahrzeug zerkratzt und dabei hohen Schaden verursacht.

Der blaue Volvo XC 60 parkte ordnungsgemäß in der Uthmannstraße in Höhe der Hausnummer 8. Ein bislang unbekannter Täter trat zwischen 18.20 Uhr und 18.30 Uhr an den Pkw heran und verursachte mutmaßlich im Vorbeigehen mit einem nicht bekannten spitzen Gegenstand einen Kratzer auf der Fahrerseite. Durch den Kratzer entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Der Täter flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Der Vandale war circa 30 Jahre und Bartträger. Er war mit einer schwarzen Mütze sowie einer Jeansjacke und Jeanshose bekleidet.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, sich mit dem 2. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 in Verbindung zu setzen.

