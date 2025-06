Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht - Polizei sucht Zeugen

Arnsberg (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 17:15 Uhr in der Straße Am Schreppenberg in Arnsberg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem bislang unbekannten Autofahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte der Pkw den Hinterreifen des Fahrrades. In der Folge stürzte der Radfahrer und der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Der 24-jährige Radfahrer wurde hierbei leicht verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem beteiligten Fahrzeug machen können. Hinweise richten sich an die Polizei Arnsberg unter der Telefonnummer 02932 90200.

