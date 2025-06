Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Raub auf Spielhalle

Winterberg (ots)

Donnerstag, 19.06.2025, 00:35 Uhr

Gegen 00:35 Uhr betrat ein männlicher, maskierter Täter eine Spielhalle in Winterberg und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Der Täter verstaute die erlangte Beute in einer Sporttasche und entfernte sich fußläufig in unbekannte Richtung. Während der Tat befand sich lediglich ein männlicher Gast in der Spielhalle. Dieser wurde während der Tatausführung ebenfalls mit Schusswaffe bedroht.

Werth.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell