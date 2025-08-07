Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Südkirchen, Oberstraße/ Tatverdächtiger nach Einbruch ermittelt

Coesfeld (ots)

Die Polizei hat nach der Spurenauswertung einen Tatverdächtigen für den Einbruch in den K+K Südkirchen am 26. Februar ermittelt. Demnach brach ein polizeibekannter 48-jähriger Mann aus Selm mutmaßlich gegen 1.25 Uhr ein Fenster auf und flüchtete im Anschluss mit Bargeld. Ob er auch für weitere Einbrüche in den Lebensmittelmarkt tatverdächtig ist, müssen die Ermittlungen zeigen.

