PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Südkirchen, Oberstraße/ Tatverdächtiger nach Einbruch ermittelt

Coesfeld (ots)

Die Polizei hat nach der Spurenauswertung einen Tatverdächtigen für den Einbruch in den K+K Südkirchen am 26. Februar ermittelt. Demnach brach ein polizeibekannter 48-jähriger Mann aus Selm mutmaßlich gegen 1.25 Uhr ein Fenster auf und flüchtete im Anschluss mit Bargeld. Ob er auch für weitere Einbrüche in den Lebensmittelmarkt tatverdächtig ist, müssen die Ermittlungen zeigen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2025 – 08:41

    POL-COE: Dülmen, Von-Galen-Straße / Betrug einer Seniorin

    Coesfeld (ots) - Zwei bislang unbekannte männliche Personen klingelten an der Haustür einer Seniorin auf der Von-Galen-Straße in Dülmen und boten an, den Eingangsbereich für 500 Euro zu säubern. Einer der Personen hielt sich zeitweise auch alleine in der Wohnung der Geschädigten auf. Bei der anschließenden Lohnübergabe hielt sie ihre Geldbörse hin und ließ ...

    mehr
  • 06.08.2025 – 14:07

    POL-COE: Dülmen, Eisenbahnstraße/ Schwarzer VW Passat beschädigt

    Coesfeld (ots) - Einen schwarzen VW Passat hat ein unbekannter Autofahrer am Mittwoch (06.08.25) an der Eisenbahnstraße beschädigt. Zwischen 9.30 Uhr und 10.25 Uhr stand dieser auf einem Parkplatz. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 ...

    mehr
  • 06.08.2025 – 12:33

    POL-COE: Lüdinghausen/ Autos aufgebrochen

    Coesfeld (ots) - In der Bauerschaft Tüllinghoff und an der Straße Eickholt haben Unbekannte jeweils ein Auto aufgebrochen. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und entwendeten Geldbörsen. Die Tatzeiten liegen zwischen 17.30 Uhr am Montag (04.08.25) und 8 Uhr am Dienstag (05.08.25). Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren