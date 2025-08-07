PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, B474/ Autos kollidieren

Coesfeld (ots)

Zwei Autos sind am Mittwoch (06.08.2025) auf der B474 bei Seppenrade kollidiert. Gegen 12.50 Uhr wollte ein 50-jähriger Autofahrer aus Olfen aus einem Wirtschaftsweg in der Bauerschaft Tetekum links auf die B474 in Richtung Olfen einfahren. Gleichzeitig war ein 18-jähriger Autofahrer aus Selm auf der B474 in Richtung Seppenrade unterwegs. In seinem Auto saßen eine 23-jährige Frau aus Selm sowie ein 22-jähriger Mann aus Selm. Als der Olfener anfuhr, kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Autos, worauf das des Selmers von der Straße schleuderte, in ein Gebüsch innerhalb eines Waldstücks fuhr und dort zum Stehen kam. Die Feuerwehr befreite alle Insassen aus dem Auto. Die drei verletzten Selmer kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Der Olfener blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Ein Rettungshubschrauber war vor Ort, kam jedoch nicht zum Einsatz. Die Straße war während der Unfallaufnahme für rund vier Stunden gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

