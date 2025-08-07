POL-COE: Dülmen, Buldern, Gewerbestraße/ Hallenfenster eingeschlagen

Coesfeld (ots) - Die Polizei hat nach der Spurenauswertung einen Tatverdächtigen für den Einbruch in den K+K Südkirchen am 26. Februar ermittelt. Demnach brach ein polizeibekannter 48-jähriger Mann aus Selm mutmaßlich gegen 1.25 Uhr ein Fenster auf und flüchtete im Anschluss mit Bargeld. Ob er auch für weitere Einbrüche in den Lebensmittelmarkt tatverdächtig ...

mehr