POL-COE: Dülmen, Buldern, Gewerbestraße/ Hallenfenster eingeschlagen
Coesfeld (ots)
Unbekannte haben an der Mehrzweckhalle in Buldern zum wiederholten Male zwei Scheiben eingeschlagen. Die Tatzeit liegt zwischen 21.30 Uhr am Mittwoch (06.08.25) und 8 Uhr am Donnerstag (07.08.25). Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.
