POL-COE: Senden, Ottmarsbocholt, Davertweg/ Einbruch ins Pfarrheim
Coesfeld (ots)
Durch Aufhebeln eines Fensters sind Unbekannte in das Pfarrheim in Ottmarsbocholt eingebrochen. Angaben zum möglichen Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Die Tatzeit liegt zwischen 17.30 Uhr am Mittwoch (06.08.25) und 9 Uhr am Donnerstag (07.08.25). Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.
