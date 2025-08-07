PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-COE: Senden, Ottmarsbocholt, Davertweg/ Einbruch ins Pfarrheim

Coesfeld (ots)

Durch Aufhebeln eines Fensters sind Unbekannte in das Pfarrheim in Ottmarsbocholt eingebrochen. Angaben zum möglichen Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Die Tatzeit liegt zwischen 17.30 Uhr am Mittwoch (06.08.25) und 9 Uhr am Donnerstag (07.08.25). Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

