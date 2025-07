Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Transporter kollidiert mit Rennradfahrer

Speyer (ots)

Der Fahrer eines Transporters befuhr mit seinem Fahrzeug die Wormser Landstraße in Fahrtrichtung Innenstadt. Ein Rennradfahrer befuhr in gleicher Fahrtrichtung den parallel verlaufenden Radweg. Als sich beide Verkehrsteilnehmer etwa auf gleicher Höhe befanden, wollte der Fahrer des Transporters auf den Parkplatz des Media Marktes einbiegen. Hierbei übersah er den Rennradfahrer, in Folge dessen es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Der Rennradfahrer stürzte mit seinem Rad zu Boden. Er erlitt eine Schlüsselbeinfraktur. Im Nachgang wurde dieser zwecks weiterer medizinischer Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

