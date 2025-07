POL-PDLU: Eine Fahrt unter Alkohol

Speyer (ots) - Am Freitag, 25.07.2025, gegen 12:20 Uhr, kam es auf der Wormser Landstraße in Speyer zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Ein 46-jähriger PKW-Fahrer befuhr die Wormser Landstraße in Richtung Schifferstadter Straße und beabsichtigte an der Einmündung zur Viehtriftstraße nach rechts abzubiegen. Nach eigenen Angaben hatte der PKW-Fahrer zunächst abgebremst, um einem auf dem ...

