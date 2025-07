Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Flucht

Speyer (ots)

Am Freitag, 25.07.2025, gegen 12:20 Uhr, kam es auf der Wormser Landstraße in Speyer zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Ein 46-jähriger PKW-Fahrer befuhr die Wormser Landstraße in Richtung Schifferstadter Straße und beabsichtigte an der Einmündung zur Viehtriftstraße nach rechts abzubiegen. Nach eigenen Angaben hatte der PKW-Fahrer zunächst abgebremst, um einem auf dem Radweg fahrenden Fahrradfahrer das Queren der Fahrbahn zu ermöglichen. Nachdem er keine weiteren Fahrradfahrer wahrnahm, setzte er seine Fahrt fort. Während des Abbiegevorgangs kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit einem bislang unbekannten Fahrradfahrer, der gegen die Beifahrertür des PKW prallte und stürzte. Der Radfahrer gab an, unverletzte zu sein, und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Der Radfahrer konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 25-30 Jahre alt ca. 175 groß, schlanke Statur, kurze braune Haare.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zur Identität des Radfahrers geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Speyer (Maximilianstraße 6, Speyer, 06232/137-0, pispeyer@polizei.rlp.de) zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell