POL-PDLU: Pedale verwechselt

Schifferstadt (ots)

Weil sie vermutlich das Gas- mit dem Bremspedal verwechselte fuhr eine 82-jährige Autofahrerin aus Waldsee mit ihrem Auto auf einem Parkplatz im Waldspitzweg in einen Graben, stieß dort noch an einen Baum und zusätzlich an einen daneben geparkten Pkw. Aufgrund des Zusammenstoßes waren sowohl das Auto der 82-jährigen als auch der geparkte Pkw nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Glücklicherweise wurde durch das Missgeschick niemand verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von knapp 15.000 Euro.

