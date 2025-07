Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrolle aufgrund falscher Kennzeichen - Fahrer ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Drogen

Frankenthal (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle fiel der Polizei am 25.07.2025 gegen 07:10 Uhr in der Industriestraße in Frankenthal ein VW Sharan auf, bei dem die angebrachten Kennzeichen nicht auf dieses Fahrzeug zugelassen waren. Weiterhin konnten die Beamten während der Kontrolle Anzeichen dafür feststellen, dass der 36-Jährige Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Den Führerschein musste der Mann nicht abgeben, da er erst gar nicht in Besitz eines solchen war. Ihm wurde jedoch die Weiterfahrt untersagt und ihm eine Blutprobe entnommen. Es wurden Strafverfahren aufgrund des Führens eines Fahrzeuges bei Fahrunsicherheit und ohne Fahrerlaubnis, wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, wegen Urkundenfälschung und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den 36-jährigen Mann eingeleitet.

