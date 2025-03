Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lage - 52-jähriger Motorradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Lage (ots)

Am Samstagvormittag (08.03.2025) ereignete sich gegen 10:50 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall an der Kreuzung Uelsener Straße / Dorfstraße in 49828 Lage. Ein Pkw kollidierte mit einem Motorrad, der 52-jährige Motorradfahrer erlitt dabei schwere Verletzungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 52-jährige Fahrer einer Harley-Davidson die vorfahrtsberechtigte Dorfstraße in Richtung Uelsener Straße. Ein 52-jähriger BMW-Fahrer wollte von der Uelsener Straße nach links in die Dorfstraße abbiegen und übersah dabei offenbar das herannahende Motorrad. Trotz einer eingeleiteten Bremsung kam es zur Kollision, in deren Folge der Motorradfahrer zu Boden stürzte und dabei schwer verletzt wurde. Er wurde vor Ort medizinisch versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit, erlitten jedoch sichtbare Beschädigungen. Die Feuerwehr Uelsen sicherte die Unfallstelle ab und unterstützte die Maßnahmen vor Ort.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell