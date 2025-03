POL-EL: Schüttorf - Zeugen nach Einbruch in Bäckerei-Filiale an der Salzberger Straße gesucht

Aschendorf (ots) - Am Donnerstag, den 06. März 2025, kam es auf dem Parkplatz vor der Admiral Spielhalle in der Große Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. In der Zeit zwischen 08:00 und 16:00 Uhr wurde ein dort abgestellter brauner Citroën DS4 mutmaßlich von einem bislang unbekannten Fahrzeug touchiert. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die ...

