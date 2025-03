Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Nordhorn (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (09.03.2025) kam es gegen 02:44 Uhr in einer Gaststätte in der Ochsenstraße 3 zu einer Körperverletzung. Ein 27-jähriger Mann wurde durch eine geworfene Glasflasche leicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Glasflasche aus einer Gruppe von drei bis fünf Heranwachsenden gezielt in Richtung des Geschädigten geworfen. Die Gruppe fiel zuvor durch provokantes Verhalten auf und verließ das Lokal unmittelbar nach der Tat.

Zwei Zeuginnen beobachteten den Vorfall und gaben an, dass die Tatverdächtigen teilweise als deutsche und teilweise als südländische Männer beschrieben werden können. Mehrere trugen dunkle Lederjacken, einer soll ein Tattoo am Hals gehabt haben. Eine genauere Beschreibung der Täter war jedoch nicht möglich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell