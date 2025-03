Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Klein Berßen - Zeugen nach versuchtem Einbruch in Schulgebäude gesucht

Klein Berßen (ots)

Zwischen dem 4. und 6. März 2025 versuchten bislang unbekannte Täter, gewaltsam in die Grundschule an der Schulstraße einzudringen. Der Einbruch scheiterte, jedoch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell