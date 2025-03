Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unbekannter Täter beschädigt Strohballen in Einbeck

Einbeck (ots)

Einbeck (FI) - In der Zeit vom 1. November 2024 bis zum 2. März 2025 hat ein bislang unbekannter Täter insgesamt 14 Strohballen an einem Feldweg in der Verlängerung "Am Linnenplack" im Ortsteil Hullersen aufgeschlitzt. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Derzeit liegen keine Hinweise auf den Täter vor. Die Polizei Einbeck bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 05561-31310 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell