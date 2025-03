Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wiederholte Sachbeschädigung an Restaurant in Einbeck

Einbeck (ots)

Sonntag, der 2. März 2025, 14:00 Uhr

Ort: 37574 Einbeck Straße: Hullerser Landstraße

Einbeck (FI) - Unbekannte Täter haben wiederholt die Schaufensterscheibe eines Restaurants in der Hullerser Landstraße in Einbeck beschädigt. Die Taten ereigneten sich vermutlich in den Nachtstunden, wobei Steine oder andere Gegenstände zum Einsatz kamen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt.

Die Polizei Einbeck bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 05561-31310 zu melden.

