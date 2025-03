Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht in Einbeck - Garagentor beschädigt

Einbeck (ots)

Geschehen von: Dienstag, 25. Februar 2025, 14:00 Uhr Geschehen bis: Freitag, 28. Februar 2025, 08:00 Uhr Ort: 37574 Einbeck, Mozartstraße

Einbeck ( fi ) - Am Dienstag, dem 25. Februar 2025, gegen 14:00 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Wenden das Garagentor eines Geschädigten in der Mozartstraße in Einbeck. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder dem Unfallverursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 05561-31310 zu melden.

Polizeiinspektion Northeim - Polizei Einbeck

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell