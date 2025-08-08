Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Kleine Viehstraße

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am 07.08.2025, in der Zeit von 14.15 Uhr bis 16.30 Uhr, den auf der kleinen Viehstraße in Coesfeld geparkten schwarzen Seat Leon eines 52-jährigen Dülmeners und flüchtete.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell