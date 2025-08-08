PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Kleine Viehstraße/ Einbruch

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind auf bislang unbekannte Weise in eine Praxis an der Kleinen Viehstraße eingebrochen. Sie entwendeten unter anderem Bargeld. Die Tatzeit liegt zwischen 18.10 Uhr am Donnerstag (07.08.25) und 7.30 Uhr am Freitag (08.08.25). Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 08.08.2025 – 13:25

    POL-COE: Ascheberg, Herberner Straße/ Fahrradfahrer stürzt nach Hundebiss

    Coesfeld (ots) - Die Polizei sucht einen Autofahrer, nachdem einer seiner Hunde einen 46-jährigen Fahrradfahrer aus Ascheberg gebissen hat. Gegen 21.45 Uhr befuhr der Mann am Donnerstag (07.08.25) die Herberner Straße in Richtung Herbern. Etwa auf Höhe Herberner Straße 31/33 kamen zwei große Hunde angelaufen. Einer biss dem Ascheberger in den rechten Schuh. Beim ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 08:38

    POL-COE: Olfen, Alleeweg / Mädchen bricht sich den Arm beim Zusammenstoß mit Radfahrer

    Coesfeld (ots) - Ein 16-jähriger Radfahrer aus Recklinghausen fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf seinem Fahrrad den Fuß- und Radweg auf dem Alleeweg in Höhe des Olfener Freibads. Ihm entgegen kam ein 10-jähriges Mädchen aus Castrop-Rauxel. Während er ihr ausweichen wollte, tat diese dasselbe und es kam zu einem Zusammenstoß. Die 10-jährige erlitt dabei einen ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 08:19

    POL-COE: Coesfeld, Kleine Viehstraße / Unfallflucht - Zeugen gesucht

    Coesfeld (ots) - Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am 07.08.2025, in der Zeit von 14.15 Uhr bis 16.30 Uhr, den auf der kleinen Viehstraße in Coesfeld geparkten schwarzen Seat Leon eines 52-jährigen Dülmeners und flüchtete. Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren