POL-COE: Coesfeld, Kleine Viehstraße/ Einbruch
Coesfeld (ots)
Unbekannte sind auf bislang unbekannte Weise in eine Praxis an der Kleinen Viehstraße eingebrochen. Sie entwendeten unter anderem Bargeld. Die Tatzeit liegt zwischen 18.10 Uhr am Donnerstag (07.08.25) und 7.30 Uhr am Freitag (08.08.25). Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.
