Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Herberner Straße/ Fahrradfahrer stürzt nach Hundebiss

Coesfeld (ots)

Die Polizei sucht einen Autofahrer, nachdem einer seiner Hunde einen 46-jährigen Fahrradfahrer aus Ascheberg gebissen hat. Gegen 21.45 Uhr befuhr der Mann am Donnerstag (07.08.25) die Herberner Straße in Richtung Herbern. Etwa auf Höhe Herberner Straße 31/33 kamen zwei große Hunde angelaufen. Einer biss dem Ascheberger in den rechten Schuh. Beim Versuch das Bein wegzuziehen, zog ihm der Hund den Schuh aus und rannte mit diesem in Richtung Kindergarten "Pfützenhüpfer".

Der Mann stürzte anschließend mit seinem Fahrrad und erlitt Verletzungen. Als er auf dem Boden lag, hörte der 46-Jährige ein lautes Pfeifen. Aus der Ferne sah er, wie die beiden Hunde in ein Auto einstiegen, bei dem es sich um einen BMW handeln könnte. Der unbekannte Fahrer half nicht, sondern entfernte sich anschließend mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit über die Herberner Straße in Richtung Grundschule. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell