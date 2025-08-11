Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Waldstraße/ Motorradfahrer tödlich verletzt

Coesfeld (ots)

Tödliche Verletzungen erlitt ein 23-jähriger Motorradfahrer aus Rosendahl am Samstag (09.08.25). Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr er gegen 18.55 Uhr die Waldstraße in Richtung L555, als der Rosendahler aus bisher nicht bekannten Gründen auf den Grünstreifen auf Höhe der Bushaltestelle Hohmann geriet. Daraufhin überfuhr der 23-Jährige einen Leitpfosten, prallte gegen einen Baum und schleuderte auf ein Feld. Trotz sofort eingeleiteter Reanimation durch eine Ersthelferin und den Rettungsdienst erlag der Rosendahler seinen Verletzungen an der Unfallstelle. Ein Unfallaufnahme-Team aus Münster unterstütze bei der Spurensicherung. Die Straße war während der Unfallaufnahme bis circa 23.15 Uhr gesperrt.

