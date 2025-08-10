PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-COE: Olfen, Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten nach Wendevorgang auf der Hullerner Str. (K26)

Coesfeld (ots)

Am Sonntag, den 10.08.25, befuhren ein 35-jähriger PKW-Fahrer aus Olfen sowie ein 64-jähriger Motorradfahrer aus Dortmund gegen 11:15 Uhr die Kreisstraße 9 (Eversumer Str.) aus Olfen kommend, in Fahrtrichtung Ahsen. Beide bogen im Einmündungsbereich K 9 / K 26 (Hullerner Str.) in die K 26. Der vorausfahrende Olfener beabsichtigte unmittelbar nach dem Abbiegen seinen PKW zu wenden und kollidierte mit dem nachfolgenden Krad. Der Motorradfahrer stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Der PKW-Fahrer erlitt einen Schock. Im Anschluss an die jeweilige medizinische Erstversorgung vor Ort wurden die beiden Unfallbeteiligten mittels Rettungswagen Krankenhäusern zugeführt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

