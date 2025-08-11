POL-COE: Ascheberg, Herbern, Bernhardstraße/ Schwarzer Ford Mondeo beschädigt

Coesfeld (ots) - Ein 22-jähriger Autofahrer aus Selm war trotz seiner Probezeit alkoholisiert, obwohl in dieser Phase O,O Promille gilt. Doch war das noch nicht alles. Eine Streifenwagenbesatzung stoppte den Selmer gegen 1.20 Uhr am Samstag (09.08.25) an der Lüdinghauser Straße in Ascheberg im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Ein freiwillig ...

mehr