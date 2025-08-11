PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Herbern, Bernhardstraße/ Schwarzer Ford Mondeo beschädigt

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat an der Bernhardstraße in Herbern einen schwarzen Ford Mondeo beschädigt. Zwischen 19 Uhr und 19.15 Uhr stand dieser am Sonntag (10.08.25) auf einem Grundstück, das zur Straße An der Bleiche liegt. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

