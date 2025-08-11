POL-COE: Ascheberg, Herbern, Bernhardstraße/ Schwarzer Ford Mondeo beschädigt
Coesfeld (ots)
Ein unbekannter Autofahrer hat an der Bernhardstraße in Herbern einen schwarzen Ford Mondeo beschädigt. Zwischen 19 Uhr und 19.15 Uhr stand dieser am Sonntag (10.08.25) auf einem Grundstück, das zur Straße An der Bleiche liegt. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.
