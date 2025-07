POL-DH: +++ Diepholz OT Heede - Vermisstensuche mit Polizeihubschrauber +++

Diepholz (ots) - Twistringen - Einbruch in Getränkeaußenlager eines Supermarktes In der Zeit von Donnerstag, 17.07.2025, 22.45 Uhr bis Freitag, 18.07.2025, 05.50 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zum Getränkeaußenlager eines Supermarktes an der Steller Straße und entwendeten diverse Getränke. Hinweise nimmt die Polizei Twistringen, ...

